https://static.news.ru/photo/29c3e30a-7014-11ea-a9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «АвтоВАЗ», согласно указу президента РФ Владимира Путина, для предотвращения распространения коронавируса нового типа (COVID-19) приостановит сборку машин с 30 марта по 3 апреля 2020 года, заявил представитель предприятия.

АвтоВАЗ строго выполнит новые рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены в компании нерабочими, — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что отдыхать отправят всех сотрудников, кроме тех, кто поддерживает безопасность инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля 2020-го выходной. Политик подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе. Нерабочими останутся 28–29 марта и 4–5 апреля.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ в 2020 году не удастся избежать рецессии. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже ожидаемого прогноза, считают аналитики.

Потери национальной экономики только за одну неделю с 30 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, могут достигнуть 1,5% от ВВП. Простой обойдётся россиянам в сумму до 1,6 трлн рублей. В дальнейшем ВВП может упасть ещё на 3%.