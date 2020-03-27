России в 2020 году не удастся избежать рецессии. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже ожидаемого прогноза, считают аналитики.
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Планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок, — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Если бы не новые ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, в частности закрытие ресторанов, потери ВВП могли составить 0,8%.
В свою очередь директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов считает рецессию фактом почти свершившимся. По его словам, объявленная выходная неделя только усилит начавшийся спад.
То, что у нас экономика переживёт рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно, — заявил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, экономика Соединённых Штатов Америки прекратила многолетний рост и вступила в стадию рецессии. О неизбежности серьёзных проблем с финансовым сектором рассказали в двух других крупных отраслевых институтах страны — Goldman Sachs и Morgan Stanley.
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