https://static.news.ru/photo/25d52250-7004-11ea-9e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России в 2020 году не удастся избежать рецессии. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже ожидаемого прогноза, считают аналитики.

Как пишет РБК, потери национальной экономики только за одну неделю с 30 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, могут достигнуть 1,5% от ВВП. Простой обойдётся россиянам в сумму до 1,6 трлн рублей. В дальнейшем ВВП может упасть ещё на 3%.

Планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок, — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Если бы не новые ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, в частности закрытие ресторанов, потери ВВП могли составить 0,8%.

В свою очередь директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов считает рецессию фактом почти свершившимся. По его словам, объявленная выходная неделя только усилит начавшийся спад.

То, что у нас экономика переживёт рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно, — заявил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, экономика Соединённых Штатов Америки прекратила многолетний рост и вступила в стадию рецессии. О неизбежности серьёзных проблем с финансовым сектором рассказали в двух других крупных отраслевых институтах страны — Goldman Sachs и Morgan Stanley.