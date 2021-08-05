Авторынку России пообещали падение

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В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) прогнозируют падение российского автомобильного рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитики считают, что продажи машин в ближайшее время будут сокращаться на фоне нехватки у производителей во всём мире электронных компонентов.

Можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всём мире из-за нехватки электронных компонентов, — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

Ранее сообщалось, что автомобили в России сильно подорожали. Это в основном связано с резкой девальвацией рубля. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он уточнил, что в каждом автомобиле, собранном в России, не менее 50% импортных комплектующих. Соответственно, рублёвые цены должны компенсировать разницу из-за девальвации рубля. Вот и подорожание произошло в прошлом году и продолжается в нынешнем, сказал Моржаретто.