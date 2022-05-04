Автоэксперт высказался против кредита на машину в качестве инвестиции Автоэксперт Удалов высказался против кредита на машину в качестве инвестиции

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупать машину в кредит в качестве инвестиции не стоит, если в автомобиле нет реальной потребности, заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в разговоре с АБН. Он отметил, что новые иномарки в России выпускать не будут как минимум в ближайшие три месяца, а отечественные модели могут остаться без ряда систем.

Если новые автомобили продолжат выпускать, они, скорее всего, не будут оснащены ABS (антиблокировочная система колёс. — NEWS.ru), не получат подушек безопасности и так далее, — сказал Удалов.

Он добавил, что за предпоследнюю неделю апреля стало больше и просто продаж, и выданных автокредитов, особенно среди автомобилей с пробегом. На подержанные машины оформили в 2-2,5 раза больше кредитов.

30 апреля сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Niva Travel без подушек безопасности и SOS-комплекса ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, в автомобиле будет отсутствовать система ABS.

Ранее NEWS.ru подвёл итоги главных событий апреля в автомобильном мире. Российский авторынок провожает очередные западные бренды, правительство принимает экстренные меры поддержки пострадавшего автопрома и автолюбителей, немцы показали роскошный «каблук» и несколько электрических новинок, а китайские автопроизводители смогли удивить новыми моделями для внутреннего рынка и для России.