Главные события автомобильного мира: апрель 2022 года Правительство предпринимает экстренные меры поддержки автопрома и автолюбителей, мировой автопром продолжает движение к будущему без ДВС

Фото Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

NEWS.ru подводит итоги главных событий апреля в автомобильном мире. Российский авторынок провожает очередные западные бренды, правительство предпринимает экстренные меры поддержки пострадавшего автопрома и автолюбителей, немцы показали роскошный «каблук» и несколько электрических новинок, а китайские автопроизводители смогли удивить новыми моделями для внутреннего рынка и для России.

Считаем потери

Главная новость апреля — оформившийся, увы, исход Renault из российского автобизнеса, в том числе — из числа акционеров АвтоВАЗа. Решение было явно болезненным для всех сторон: еще в конце февраля глава Renault Лука Де Мео называл российский рынок вторым по значимости для концерна. Но репутационные риски перевесили жажду прибыли: французы договорились с Минпромторгом РФ о передаче своей доли в АвтоВАЗе московскому НАМИ. Столичный завод переходит под контроль правительства города. Но сжигать мосты европейцы не хотят: акции АвтоВАЗа будут переданы российской стороне с правом выкупа в течение 6 лет, так что вероятность возвращения Renault весьма высока.

Бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и на то, как General Motors уходит из России. В этот раз окончательно: американцы объявили о сокращении сотрудников российского представительства. Chevrolet и Cadillac больше в России продаваться не будут? Не совсем так: во-первых, премьер-министр разрешил «параллельный импорт», а значит, автомобили непременно прибудут к нам по неофициальным каналам — был бы спрос. Кроме того, Chevrolet частично может остаться на нашем авторынке за счет импорта из Узбекистана: там собирают три бюджетные модели. Кроме того, заводом UzAuto руководит не кто иной, как Бу Андерссон, бывший президент АвтоВАЗа, он точно знает, как вести дела с Россией и не раз подчеркивал, что намерен наладить поставки новых моделей к нам в страну. Таким образом, у General Motors снова есть опция и громко хлопнуть дверью, и сохранить присутствие с помощью узбекского «аутсорса».

Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

А вот Volvo и Land Rover, тоже объявившие о сокращении представительств в РФ, заменить будет труднее. Впрочем, остаётся вероятность, что эти «уходы» обозначены больше для эффекта и со временем их продукция все-таки вернется в Россию.

Nissan опять, в этот раз на глобальном уровне, «окончательно» закрыл бренд Datsun, возрожденный для покорения развивающихся рынков еще при руководстве ныне беглого топ-менеджера Карлоса Гона. В России японский автопроизводитель пытался продавать перелицованные Lada Kalina под названиями Datsun On-Do и Mi-Do. «Порвать» рынок не получилось: клиенты видели, что им предлагают обычные Lada под видом иномарок. Впрочем, и провалом эту попытку назвать нельзя: инженеры Nissan внесли в конструкцию отечественной малолитражки немало изменений, положительно повлиявших и на безопасность, и на улучшение потребительских свойств — все они потом были использованы уже для Lada. Из России бренд ушел в 2020 году, тогда же прекратили продажи в Индонезии. Последней страной, где до апреля 2022 года еще присутствовал Datsun, была Индия.

Помощь государства

Минпромторг нашел ресурсы поддержать пострадавший автопром «как мог»: приняты поправки в техрегламент о «правилах оценки соответствия колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Предполагается, что для легковых машин, LCV и грузовых машин с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым, вплоть до условного «Евро-0». Хотя, тот же АвтоВАЗ уже рапортовал, что с июня готов запустить в серию Granta и Niva Legend с экоклассом «Евро-2». Особый период, упомянутый в поправках, должен закончиться до 1 февраля 2023 года.

Автомобиль Niva Legend в автосалоне дилерского центра Lada в Москве Сергей Булкин/NEWS.ru

Автолюбителей ждет хотя бы одно послабление: МВД выступило с инициативой автоматически продлять срок действия водительских удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Напомним: водительское удостоверение в России выдается на 10 лет. За замену прав придется заплатить госпошлину от 1400 до 2000 рублей, в зависимости от способа оформления. Официальная формулировка — продление хотят ввести, чтобы не отвлекать водителей от профдеятельности. Но есть и неподтвержденная версия, что у ведомства возникли проблемы с поставками ламината для бланков удостоверений.

Новинки апреля

Среди главных мировых автопремьер апреля 2022 года сразу несколько из Германии. Mercedes отметился дебютом нового класса, получившего букву T. Концепция крайне любопытна: семейный минивэн с повышенными утилитарными характеристиками. На самом же деле T-класс — это перелицованный «каблук» Citan с роскошными опциями, он же Renault Kangoo. Любителям дорогих электромобилей адресован новый крупный кроссовер EQS SUV, получивший несколько версий мощностью от 360 л. с. до 544 л. с., дальность хода на одной зарядке — от 613 до 660 км. Старт продаж намечен на конец года.

BMW не отстает от вечного конкурента: обновлены сразу оба представителя седьмой серии. Кроссовер X7 получил непривычную «двухэтажную» светотехнику и вполне ожидаемые обновления вроде более мощных моторов и богатых комплектаций, включая Alpina — ранее это было независимое тюнинг-ателье, в начале 2022 года оно вошло в состав баварского концерна.

Куда более сильное впечатление на публику произвела смена поколений флагмана модельного ряда — седанов 7-й серии. Тут тоже применена новая составная оптика. Впервые в истории марки автомобиль (индекс кузова G70) изначально предложен как с бензиновыми моторами, так и с полностью электрической силовой установкой — такие лимузины будут продавать под индексом i7. Мощность модификаций с ДВС — от 300 до 544 л. с., причем в Европе их продавать не планируют — они предназначены для США и Китая (в этом списке могла быть и Россия, но еще в марте в BMW объявили о приостановке деятельности в нашей стране). В Европе же отныне будут продавать дизельные и гибридные варианты, ну и полностью электрический i7, способный проехать на одном заряде до 590 км по циклу WLTP (значит, реальный пробег составит около 400 км), мощностью двух электромоторов заявлена на уровне 544 л. с. Любители экзотических V12 в трауре: двенадцатицилиндровые моторы навсегда снимают с производства.

Christoph Hardt/Global Look Press

Китайский автопром заявил о себе не хуже: старейший автопроизводитель КНР концерн FAW подготовил к производству исполинский внедорожник Hongqi LS7. Hongqi — (Хун-ци, «Красное знамя» с китайского) — самый престижный в Поднебесной автобренд, производящий лимузины для лидеров компартии. Коммерческую деятельность Hongqi открыл относительно недавно. LS7 — внедорожник длиной 5695 мм, колесная база — 3309 мм, что сопоставимо с удлинёнными версиями Cadillac Escalade ESV и Grand Wagoneer L и еще не вставшим на конвейер, но очень ожидаемым внедорожником Aurus Komendant. Технически новый фаворит китайских чиновников вполне традиционен: рама, пневмоподвеска, бензиновый 360-сильный V8 объемом 4 литра, максимальная скорость должна достигать 200 км/ч, время разгона до 100 км/ч — 9,1 с, средний расход топлива — 16,4 л/100 км.

Если у самого габаритного представителя семейства «Красного знамени» шансы попасть в Россию пока весьма туманны, другой любопытный аппарат из КНР Haval Dargo уже встал на конвейер завода в Тульской области. Это первая новая модель автомобиля, освоенная российскими автозаводами с момента начала спецоперации в Украине. Перспективы — самые радужные: Dargo обещает быть динамичным (заявлен турбомотор в 192 л. с.), удобным и проходимым, а нарочито угловатый дизайн выделяет его на фоне других кроссоверов. Правда, цены пока не объявлены.