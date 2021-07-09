Создателей популярного аниме обвинили в неуплате налогов

Создателей популярного аниме «Истребитель демонов» официально обвинили в неуплате налогов. Им приписывают незаплаченную сумму в размере $1,2 млн. Об написано на сайте Kyodo.

Токийская прокуратура выдвинула обвинения в неуплате налогов японской аниме-студии Ufotable, которая создала популярное аниме по манге «Истребитель демонов». Основные обвинения направлены в сторону президента компании Хикару Кондо, отмечается в сообщении.

Из всей суммы Кондо уклонился от уплаты корпоративных налогов, намеренно занижая доход компании в финансовых отчётах 2015, 2016 и 2018 годов на сумму чуть более $910 тыс. Следствие по делу началось в 2019 году, когда в прессе впервые начали появляться сообщения о возможном уходе компании от уплаты налогов.

Ранее стало известно, что россияне стали массово банкротиться. С начала текущего года ссуды признали несостоятельными у 88 тысяч граждан, что в два раза превышает прошлогодний показатель.