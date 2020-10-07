Аналитики зафиксировали сокращение трат россиян

https://static.news.ru/photo/d5ad1efa-08a0-11eb-83e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне нарастания случаев заражения коронавирусом россияне стали пока незначительно, но всё же меньше тратить. Об этом свидетельствуют данные, проведённые исследовательским холдингом.

Недельный средний чек на неделе с 28 сентября по 4 октября сократился на 2 руб. по сравнению с предшествовавшей неделей и составил 558 рублей, проинформировали аналитики.

Впрочем, в годовом выражении средний чек, напротив, увеличился на 12 рублей, передаёт RNS.

Эксперты отметили, что траты остаются на относительно невысоком уровне уже вторую неделю подряд. При этом рост по отношению к прошлому году вызван, как они полагают, волатильностью чека на аналогичной неделе прошлого года, а не началом положительной динамики.

Ранее NEWS.ru писал, что во время пандемии российские жительницы стали больше снимать наличных в банкоматах, чем мужчины. При этом выросли как частота получения наличных, так и сумма.