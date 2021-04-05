Аналитики спрогнозировали существенный рост доллара

https://static.news.ru/photo/468128ba-95dc-11eb-a612-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар продолжит расти ко всем мировым валютам, уверены эксперты.

По словам главного валютного стратега-аналитика Mizuho Securities Масафуми Ямамото, тенденция роста американкой валюты «очень сильная».

В новом квартале инвесторам, пожалуй, лучше всего просто следовать этой тенденции, — отметил он в опросе Reuters .

В качестве примера издание привело курс доллара к различным валютам. Так, в последний раз доллар котировался на уровне 110,62 иены, что близко к самому высокому уровню за год. По отношению к евро доллар торговался на уровне $1,1760, что недалеко от пятимесячного максимума.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главы МИД Александр Панкин заявил, что надёжность и удобство использования доллара во взаиморасчётах ставятся под сомнение из-за снижения предсказуемости политики США. Дипломат объяснил, что сокращение использования американской валюты во взаиморасчётах по торговым операциям стало объективной реакцией на сложившуюся геополитическую реальность.