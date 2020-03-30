https://static.news.ru/photo/c935bffe-72de-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты рынка недвижимости считают, что спрос на жильё в России упадёт уже в апреле из-за пандемии коронавируса, а к лету оно подешевеет на 10–20% в зависимости от региона.

Как владельцы квартир, так и девелоперы вынуждены будут снижать цены в связи с упавшей покупательской способностью населения. В частности, в регионах с традиционно низкими доходами — Челябинск, Пермь, Волгоград — уже заметно снижение и к лету оно достигнет 20%, пишут «Известия».

В Москве и Санкт-Петербурге квартиры подешевеют на 10–15%, а в регионах с высокими доходами, такими как Магаданская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономный округа, жильё упадёт в цене на 7–8%, считает директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Некоторые эксперты полагают, что несмотря на ожидаемое банкротство ряда небольших компаний, строительный рынок кризис переживёт.

Учитывая меры, принимаемые правительством по защите населения и бизнеса, кризис, надеюсь, завершится с небольшими потерями. Прогнозировать глобальный обвал строительного рынка и массовые банкротства застройщиков не стоит, — заявил директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.

Как писал NEWS.ru ранее, экономисты прогнозируют спад ипотечного кредитования и неизбежный рост ставок по нему. Причина всему — коронавирус, который сказывается на экономике. Объём ипотечного кредитования по итогам 2020 года может упасть на 20–25%, до 2,1–2,2 трлн рублей. Негативное развитие сценария предполагает и неизбежное увеличение ставок по кредитованию до 10–12% годовых.