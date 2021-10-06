Аналитики допустили подорожание сигарет до конца 2021 года

Сигареты во втором полугодии 2021 года могут подорожать в среднем до 140–145 рублей за пачку со 135,8 рубля в первом полугодии. Такого мнения придерживаются аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru после анализа динамики продаж сигарет за первые шесть месяцев года, сообщает РИА Новости.

Специалисты пояснили, что в сравнении со стоимостью сигарет в 2020 году они уже выросли в цене на 12,4%. Аналитики объяснили рост повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

При этом средняя стоимость электронных систем нагревания табака в первом полугодии 2021 года не изменилась по сравнению с тем же периодом 2020 года. Она осталась на уровне 155 рублей за пачку.

Что касается изменений средней стоимости стиков, то, скорее всего, она увеличится не более чем на 5–7% во втором полугодии 2021 года, — считают аналитики.

Ранее стало известно, что за последний год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%. Рост цен стал рекордным за последние 40 лет. Он продолжится и в дальнейшем, но рано или поздно остановится из-за ограниченной покупательской способности. Об этом сообщил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.