Аналитик сообщил о рекордном росте цен на продукты за последние 40 лет

За последний год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%, рост цен стал рекордным за последние 40 лет. Рост цен продолжится и в дальнейшем, но рано или поздно остановится из-за ограниченной покупательской способности. Об этом URA.RU сообщил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Аналитик отметил , что в прошлый раз подобный рост цен наблюдался в 1970-е годы и был связан с глобальными финансовыми изменениями. Нынешний же рост обусловлен тем, что различные товары связаны между собой: так, рост стоимости овощей и молока связан со стоимостью кормов и удобрений.

Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен], — добавил Федяков.

Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что в 2021 году даже сезонные товары не так сильно способствуют снижению цен, как раньше. Так, сейчас наблюдается характерное для осени снижение цен на оптовом рынке овощей, и в частности на репчатый лук. Этому способствует ослабление торговой активности на рынке.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова заявила, что к концу 2021 года продовольственная инфляция в России составит 10–13%, что повлечёт рост цен на продукты питания. Это касается муки, макарон, хлебобулочных товаров, сахаросодержащих продуктов, а также фруктов и овощей, которые из-за наступления заморозков придётся выращивать в тепличных условиях. В случае неурожая картофеля его придётся импортировать из зарубежных стран, что также приведёт к подорожанию.