Экономист назвала продукты, которые подорожают до конца года

К концу 2021 года продовольственная инфляция составит 10–13%, а значит, цены на продукты питания вырастут. Это касается муки, макарон, хлебобулочных товаров, сахаросодержащих продуктов, а также фруктов и овощей. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в интервью для Sobesednik.ru.

Драйверами роста будут мука, макароны, все хлебобулочные товары, так как дорожает пшеница. Подорожает ряд круп. Если будет рост цен на сахар, то розничные цены наверняка будут опять сдерживаться государством, но при этом всё равно будет рост цен в производстве всех тех товаров, где сахар используется — например, детское питание, варенье, кондитерские изделия и многие другие виды товаров. Сезонные овощи и фрукты тоже будут дорожать, потому что свой урожай собран и практически реализован, начинается рост импортных поставок, — призналась Долгова.

Она добавила, что в случае неурожая картофеля его придётся импортировать из зарубежных стран, что, в свою очередь, приведёт к подорожанию. В цену будут заложены дополнительные затраты на логистику и таможенные пошлины. Долгова объяснила и высокую цену на морковь. По словам экономиста, в прошлом году было посеяно мало корнеплодов. Помимо этого специалист предупредила о повышении стоимости фруктов и овощей, которые из-за наступления заморозков придётся выращивать в тепличных условиях.

Ранее стало известно о подорожании свинины на российских прилавках на 13%. Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв считает основной причиной африканскую чуму свиней.