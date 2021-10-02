Названа причина подорожания свинины в России

Африканская чума свиней (АЧС) в последние годы стала настоящим бичом для животноводческих предприятий. Это стало одной из причин подорожания свинины с начала года почти на 13%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв, передает «Российская газета».

Эпизоотическая обстановка начала обостряться ещё в конце прошлого года — серьёзный фон образовался в Тверской, Курской, Тамбовской областях. В этом году вспышки фиксируются в Брянской, Псковской, Белгородской и других областях, — рассказал глава организации.

По его словам, даже принятие на фермах дорогостоящих мер по биобезопасности не исключает человеческого фактора, учитывая, что вирус «циркулирует вокруг так плотно». Стоит только кому-то из работников не помыть руки и можно считать потерянным всё поголовье свиней, пояснил Ковалёв.

Он добавил, что ещё сложнее контролировать распространение заболевания в дикой природе — в основном инфекцию переносят дикие кабаны. Из-за них страдают не только европейские страны — вирус добрался даже до Доминиканской республики.

Напряжённая эпизоотическая обстановка сказалась на темпах производства свинины, которые на протяжении последних 10 лет были высокими. И если в прошлом году прирост снизился до 9%, то по итогам текущего года динамика составит минимальные 1,5-2%, прогнозирует Ковалёв. С учётом того, что спрос на продукцию продолжает расти, это уже вызвало дефицит свинины и, как следствие, её подорожание на 13%.

Ранее в Минсельхозе отметили, что положительная динамика производства свинины в этом году сохранится. Страна даст около 5,5 млн тонн мяса. А рост цен в ведомстве связывают с увеличением себестоимости производства.

Россиян также предупредили о росте цен и на другие продукты. По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергея Кузнецова, к Новому году потребители могут столкнуться с подорожанием некоторых товаров из-за перебоев с поставками продукции из Китая. При этом, по мнению эксперта, цены поднимутся незначительно. Об этом пишет «Коммерсант».