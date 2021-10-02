Россиян предупредили о подорожании товаров к Новому году
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:21, 03 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов предупредил россиян, что к Новому году они могут столкнуться с подорожанием некоторых товаров из-за перебоев с поставками продукции из Китая. При этом, по мнению эксперта, цены поднимутся незначительно. Об этом пишет «Коммерсант».
Перед Новым годом значительная часть товаров либо уже поставлены, либо находятся в пути, либо производятся по предоплате. Могут подняться цены на непродовольственные товары для дома, но серьёзного скачка ждать не стоит, — поделился Кузнецов.
Он также назвал категории товаров, которые будут доставляться на территорию РФ с задержкой. В список, например, входят текстиль, мебель, техника и даже автомобили.
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