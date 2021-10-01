Потребкредиты Сбербанка разрешили брать в банкоматах

В Сбербанке сделали доступной услугу получения кредита через банкоматы компании. Теперь зарплатные клиенты смогут получить от 30 тысяч до 5 млн рублей, остальным доступна сумма до 3 млн рублей. Данный вид услуги предоставляется через банкоматы с сенсорным экраном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живёт вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов, — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев.

Он также добавил, что в будущем этот вид услуг будет особенно востребованным в сельской местности и небольших городах. Для оформления кредита нужно авторизоваться по карте, указать нужную сумму и срок кредита, указать паспортные данные, а также номер телефона. В случае положительного решения по заявке, банк выдаст кредит в течение 30 дней.

Ранее стало известно, что в России ставка по потребительским кредитам достигла 12,4%, в прошлом году показатель находился на уровне 10,1%. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Сравни.ру». Согласно новой статистике, к концу 2021 года максимальные ставки по кредитам для физических лиц могут увеличиться до 22%. Об этом пишут «Известия».