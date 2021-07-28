Создание цифрового рубля связали с новым способом слежки за россиянами

С появлением цифровых рублей государство сможет беспрепятственно следить за денежными операциями россиян, однако это станет возможным после нескольких лет применения нового формата валюты, сообщила NEWS.ru экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По её словам, в ближайшее время особых рисков в появлении электронных денег для россиян не будет. Однако в обозримом будущем любая транзакция может при определённых обстоятельствах стать объектом пристального внимания Центробанка.

С появлением цифрового рубля может нарушиться основополагающий принцип приватности личных данных. Переводы денег станут ещё более прозрачными, что позволит государству сильнее контролировать валютные движения в стране, - подчеркнула Куликова.

Однако эксперт увидела не только негативные последствия в создании нового формата российской валюты. Она считает создание нового формата рубля вполне закономерным явлением и сравнивает его с открытием «Сбербанком» возможности переводов для физических лиц.

Россиянам нужно будет привыкнуть к цифровому рублю. Однако он очень удобен в использовании, к тому же – не имеет сроков годности в сравнении с китайским электронным аналогом. То есть у вас не будет возможности «прогореть» на валюте, если не воспользуетесь ей в течение конкретного периода времени, - отметила она.

В целом же, по её мнению, цифровой рубль ничем не будет отличаться от привычной наличности. Более того, движение денег между людьми станет ещё более удобным с появлением нового формата российской валюты.

Ранее стало известно о нежелании большинства россиян (41%) получать зарплату в цифровых рублях. При этом половина опрошенных, принявших участие в исследовании портала Head Hunter, затруднились ответить на вопрос о готовности получать расчёт в электронной валюте. Только 11% респондентов поддержали идею.