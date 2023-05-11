Аналитик рассказал о плюсах перекрытия параллельного импорта Аналитик Анфиногенов назвал отсутствие монополии плюсом перекрытия Казахстаном торгового импорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальное перекрытие параллельного импорта Казахстаном может создать для россиян неожиданно благоприятную ситуацию, так как благодаря этому на цены не будет монополии, заявил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. Комментируя ситуацию «360», аналитик отметил, что большое количество игроков российского рынка начнут самостоятельно закупать технику, опираясь на свой опыт, тем самым создавая активную рыночную ситуацию.

Именно это является активной рыночной ситуацией, описанной в любом учебнике как капитализм. <...> Для потребителя она, наоборот, крайне выгодна. Во всяком случае, точно выгоднее, чем когда идет монополия на цены со стороны завода-производителя или дистрибьютора, — пояснил эксперт.

Анфиногенов выразил уверенность, что цены вырастут не сильно, так как участники спекулятивных сделок уравновесят друг друга. Он также назвал нормой ситуацию со сменой логистических цепочек и каналов поставок.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что Казахстан из-за своего решения потеряет ценность для торговли. Россия при этом может обеспечить поставки через Китай. Он также уточнил, что повода для сильного скачка цен на бытовую технику нет. Экономист подчеркнул, что спрос на нее ниже, чем в прошлом году, поэтому ожидается изменение брендовой структуры рынка.

Брендовая техника — те же LG, Samsung — может подорожать. Другим брендам, которые продаются на российском рынке, в том числе турецким, ничто не угрожает. Более того, на сегодняшний день есть затоваривание бытовой техники, —заключил Зубец.

Экономист Дмитрий Адамидов ранее предсказал рост инфляции в России в связи с перекрытием параллельного импорта через Казахстан. По его словам, импорт товаров на российский рынок в том числе перестанет быть прозрачным, а цены на зарубежную технику заметно вырастут.