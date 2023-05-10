России предсказали рост инфляции из-за перекрытия параллельного импорта Экономист Адамидов предсказал России рост инфляции из-за перекрытия параллельного импорта

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Официальное перекрытие параллельного импорта Казахстаном создаст для России экономические проблемы, в том числе приведет к росту инфляции, предсказал экономист Дмитрий Адамидов. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», эксперт отметил, что импорт товаров на российский рынок в том числе перестанет быть прозрачным, а цены на зарубежную технику заметно вырастут.

Макроэкономически это означает рост инфляции, которая в ближайшие годы продолжит в России расти. <...> Возврата к прежним временам, когда российский импорт имел невысокую цену и прозрачную логистику, не будет. Цены на импортную технику только увеличатся, — подчеркнул экономист.

По словам Адамидова, в случае если стоимость поднимется в два раза, россияне откажутся от западной продукции и перейдут на китайские аналоги, считает эксперт. Он пояснил, что решение Казахстана связано с желанием зарабатывать на транзите грузов и поставить на место российских фирм свои компании. Кроме того, Астана присоединилась к западным санкциям, чтобы не оказаться под ограничениями США.

Экономист добавил, что на российской экономике также отразится проблема вторичных санкций. Он уверен, что дальше страны Запада и США будут развивать санкционное давление в направлении торговых партнеров России. Адамидов уточнил, что ЕС во главе с Вашингтоном постарается вступить в противостояние с Китаем путем ограничений. Эксперт выразил уверенность, что в таком случае Пекин ответит Западу и США.

Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло ранее заявил, что импортная бытовая техника в России подорожает на 10–12% из-за поставок в обход Казахстана. Он отметил, что к этому приведет ужесточение таможенного контроля со стороны Астаны.