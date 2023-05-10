В России резко подорожают холодильники «Коммерсант»: бытовая техника подорожает на 10–12% из-за поставок в обход Казахстана

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Импортная бытовая техника в России подорожает на 10–12% из-за поставок в обход Казахстана, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло. Он отметил, что к этому привело ужесточение таможенного контроля со стороны властей Казахстана. Властопуло добавил, что российские дистрибьюторы начали перемещать каналы поставок в другие страны, такие как Китай, Киргизия, ОАЭ.

Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок, — сказал Властопуло.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз рассчитывает ввести санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения. Рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех государств, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.

За последнее время объемы импорта в Россию увеличили такие страны, как Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай. Они стали поставлять больше полупроводников, интегральных схем и других технологий, передает Bloomberg.

Также стало известно, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит множества товаров через Россию. Источники агентства подчеркнули, что главной задачей ЕС станет закрытие для РФ обходных путей уже введенных санкций.