Аналитик предсказал дальнейший рост среднего ипотечного чека в России

Спрос на ипотечное кредитование в ближайшие месяцы пойдёт на спад, однако средний чек продолжит расти в условиях повышения ключевой ставки ЦБ, а также закрытием льготной программы. Такое мнение высказала NEWS.ru эксперт компании Royal Недвижимость Камила Рощупкина.

По её словам, первичный и вторичный рынки недвижимости показывают в настоящее время существенный рост. В то же время, в ипотечном секторе в данный момент наблюдается определённый спад после бума в начале года.

В России закрылась льготная программа, раньше люди выбирали ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Сейчас же ситуация изменилась. Банковские ставки повысились вместе с поднятием ключевой Центробанком, а это значит, что гражданам придётся брать кредиты под всё большие суммы денег. В итоге в ближайшие месяцы мы увидим некоторое «охлаждение» на ипотечном рынке, - подчеркнула эксперт.

Однако она не исключила создания в обозримом будущем аналога льготной ипотечной программы с оптимальным уровнем процентов годовых и кредитных сумм.

В дальнейшем государство может задуматься о создании новой льготной программы, если увидит недостаточную пользу от нового варианта ипотечной программы (максимальный лимит на 3 млн рублей со ставкой в 7% годовых – NEWS.ru). Далеко не каждая молодая семья может себе позволить такие условия, - заключила она.

Ранее сообщалось, что cредний размер ипотеки в России достиг рекордных показателей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), статистический чек на покупку недвижимости в кредит вырос в июне на 6,3% по сравнению с маем и достиг отметки в 3,25 млн рублей.