Аналитик рассказал о «козырях в рукаве» у российской экономики Аналитик Дудчак: Россия может сама формировать курс рубля и цены на экспортную продукцию

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Российская экономика имеет хорошие перспективы развития, поскольку у нее есть «козыри в рукаве», рассказал «ПолитЭксперту» аналитик Александр Дудчак. По его словам, стране не нужно соблюдать навязанные МВФ правила, она может самостоятельно формировать курс рубля и цены на экспортную продукцию, а также обладает значительными запасами природных ресурсов. Кроме того, партнеры Москвы способны полностью заменить западных поставщиков.

Сейчас Москве не нужно придерживаться никаких требований. Она может формировать курс рубля так, как считает нужным, не оглядываясь ни на кого, устанавливать цены на свою экспортную продукцию в нацвалюте, игнорируя доллар. А еще у России избыточные природные ресурсы, есть технологии, партнеры, которые полностью могут заменить западных поставщиков всего необходимого. Поэтому пусть Запад чешет затылок, а не мы, — объяснил Дудчак.

Аналитик пояснил, что после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию сотрудничество между двумя странами точно будет расширено. Он уверен, что Москва и Пекин получат от партнерства взаимную выгоду.

Также эксперт добавил, что если бы Центробанк не позволил частным лицам и компаниям вывести из страны $250 млрд за границу, российская экономика могла бы лучше справиться с санкциями. Помимо того, Дудчак считает, что регулятору не стоило поднимать ключевую ставку. Он уверен, что экономический рост начнется именно после ее снижения.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик ранее заявила, что Россия преодолела санкционное давление Запада. Этому способствовала работа грамотной команды технократов, сумевшей стабилизировать экономику в условиях ограничений, отметила она.