https://static.news.ru/photo/46517ce0-3ecc-11ea-ae1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев сообщил NEWS.ru, что Белоруссия действительно может начать закупку нефти у США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По его мнению, республика может пойти на этот шаг из политических соображений, однако к стоимости каждой тонны нефти в этом случае необходимо будет прибавить $20 только за перемещение.

В 2020 году республика планировала закупить у России 24 млн тонн нефти. Поставки из Литвы (три млн тонн), Украины (четыре млн тонн транзитом через трубопровод), Азербайджана и Казахстана (ещё около трёх млн тонн) — это 10 млн от требуемого объёма. Оставшуюся часть (14 млн тонн) могут обеспечить крупные поставщики (США и другие), — сообщил NEWS.ru Деев.

Он подчеркнул, что при закупках нефти не из России для республики очень остро встаёт вопрос логистики и, соответственно, цены. Россия продавала нефть в Белоруссию в прошлом году по $364 за тонну, в 2020 году стоимость составила бы $440. Среднеевропейская цена на североморский Brent составляет сейчас около $441 за тонну. И приплюсовать к этой цене нужно будет размер премии (дисконта), базис поставки, хеджирование, коэффициент баррелизации.

Итоговую цену установить сложно. Можно только однозначно сказать, что к ней прибавится минимум 20 долларов за тонну на перемещение объёмов из морских портов по железной дороге на белорусские НПЗ. В итоге стоимость нефти альтернативных поставщиков для Белоруссии вырастет значительно по сравнению с российской нефтью, доставляемой трубопроводом, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия ведёт активные переговоры с представителями США, Саудовской Аравии и ОАЭ о закупках нефти. Александр Лукашенко считает, что эти страны готовы поставить в республику необходимый объём сырья, удовлетворяющий её потребности. Особый упор он сделал на то, что качество нефти там намного лучше, чем в России. Ранее белорусский лидер не раз выступал с речью, что основной причиной разногласий с Москвой стало требование РФ, чтобы Минск закупал российское чёрное золото дороже, чем это диктует мировое ценообразование на углеводороды.