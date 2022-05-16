Аналитик оценил перспективы дальнейшего роста рубля Аналитик Антонов: у рубля остаются отличные перспективы продолжить рост

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У рубля остаются отличные перспективы продолжить рост на рынке валют, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Курс будет зависеть от объёма продаж валютной выручки, отметил он в разговоре с EADaily.

Рубль сохраняет отличные перспективы продолжить рост, хотя санкционная тема будет также довлеть над российской валютой. <...> При этом стоит помнить, что начинается налоговый период и экспортёры усилят продажу валюты, тем более что хранить её на зарубежных счетах рискованно из-за возможности заморозки, — сказал Антонов.

11 мая Торговая ассоциация развивающихся рынков рекомендовала своим членам с 6 июня не полагаться на данные МосБиржи при оценке курса рубля из-за её жёсткого валютного контроля. Вместо неё следует использовать ценовые данные WM/Refinitiv по валютному курсу рубля в качестве основного расчётного курса для ряда деривативов.

Потенциал расхождения внутриконтинентальных и оффшорных курсов был продемонстрирован с началом событий на Украине, когда московский курс заметно отличался от курсов за границей по мере падения валюты. По мнению некоторых трейдеров, внутренний кус рубля может быть завышен из-за контроля за движением капиталов.