Аналитик объяснил падение цен на российскую нефть Аналитик Юшков объяснил падение цены на российскую нефть снижением спроса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на российскую нефть Urals всегда была привязана к Brent, которая подешевела ввиду повышения ключевой ставки США и ожидания снижения спроса, заявил «Lenta.ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. По его словам, немаловажную роль сыграло и введение потолка цен на российскую нефть.

Brent дешевеет на опасениях того, что мировая экономика переходит в фазу глобальной рецессии, а значит, будет меньше производства, меньше перевозок и, соответственно, меньше потребность в топливе и спрос на нефть. Сказываются и решения США о повышении ключевой ставки, — объяснил Юшков.

Он добавил, что после введения потолка цен на российскую нефть многие международные компании не согласятся перевозить нефть из России, если ее цена выше установленных пределов. В стране решили сформировать собственный танкерный флот, но о его состоянии на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что цена основного для России экспортного сорта нефти Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель, Отмечается, что продавцам приходится снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы, так как на данный момент в регионе нет желающих купить российскую нефть.