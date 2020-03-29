https://static.news.ru/photo/19e73a94-71e1-11ea-852d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Стоимость нефти на физическом рынке в Соединённых Штатах Америки стала отрицательной. Производители готовы платить потребителям, чтобы те забрали «чёрное барахло».

Первой партией сырья, перевернувшей «всё вверх дном», стал высокосернистый сорт Wyoming Asphalt Sour. Его используют, главным образом, для производства битума, пишет Bloomberg.

Рейдер Mercuria Energy Group в середине марта 2020 года попросил за него цену −0,19 центов за «бочку», фактически предложив производителям заплатить за «роскошь» избавиться от их добычи.

Мировые рынки 9 марта рухнули более чем на 30%, писал NEWS.ru. Кризис стал вторым по масштабу после обвала цен 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Сейчас поводом стал провал переговоров о снижении добычи между Россией и Саудовской Аравией в формате ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефтяные компании по всему миру подали первый сигнал тревоги на фоне обвалившихся сырьевых цен. Ряд крупнейших производителей объявили о сокращении запланированных на этот год расходов почти на 20%, включая инвестиции в развитие новых проектов.

Эксперты отмечают, если такой сценарий растянется на несколько лет, возможно снижение добычи и возникновение дефицита энергоресурсов. Для России возможное уменьшение инвестиций — это удар по реальному сектору отечественной экономики, который во многом живёт за счёт нефтянки.