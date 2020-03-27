Нефтяные компании по всему миру подали первый сигнал тревоги на фоне обвалившихся сырьевых цен. Ряд крупнейших производителей объявил о сокращении запланированных на этот год расходов почти на 20%, включая инвестиции в развитие новых проектов. Эксперты отмечают, если такой сценарий растянется на несколько лет, возможно снижение добычи и возникновение дефицита энергоресурсов. Для России возможное уменьшение инвестиций — это удар по реальному сектору отечественной экономики, который во многом живёт за счёт нефтянки.

Пять крупных нефтяных компаний, включая Saudi Aramco и Royal Dutch Shell, планируют сократить свои капитальные расходы в 2020 году в сумме на $19 млрд. Это 18% от ранее запланированных $106 млрд, сообщило агентство Reuters. Так, Saudi Aramco рассчитывает потратить от $25 до $30 млрд, по сравнению с $32,8 млрд в 2019 году, а Royal Dutch Shell снижает инвестиции примерно на $5 млрд. Французская Total намерена уменьшить вложения на 20%, сообщил её генеральный директор Патрик Пуянне.

О сокращении инвестиций объявили также американский нефтяной гигант ExxonMobil и британская BP, не указав конкретных цифр. При этом у ExxonMobil одна из самых больших инвестиционных программ в отрасли, в 2020 году на различные проекты предполагалось потратить от $30 млрд до $33 млрд.

Крупнейшая норвежская нефтегазовая компания Equinor также сообщила, что сократит капитальные расходы примерно на $2 млрд. По информации S&P Global Platts, предприятие, в частности, снизит вложения в разведку новых месторождений — потратит $1 млрд вместо запланированных $1,4 млрд. Примечательно, что китайский нефтегазовый гигант PetroChina впервые с 2015 года не стал раскрывать объём капитальных вложений на этот год, ограничившись заявлением, что капзатраты и добыча в 2020-м будут соответствовать динамике мировых цен на нефть.

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

По информации Bloomberg, нефтегазовые компании урезали свои инвестиционные бюджеты на $31 млрд из-за опасений дальнейшего снижения сырьевых котировок. Первыми ласточками, по данным агентства, стали фирмы, работающие на шельфе США и в нефтеносных песках Канады. Однако к ним присоединились и такие крупные игроки, как Saudi Aramco и Total.

Нефтяники отказываются от инвестиций, поскольку оказались в самой неудобной ситуации — цена не только низкая, но и всё время скачет, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В результате компании не могут рассчитать свой бизнес-план, ведь невозможно планировать на несколько лет вперёд, если цена за одну неделю теряет или прибавляет $10 за баррель. Никаких гарантий возврата инвестиций в таких условиях нет, поэтому они и останавливают новые проекты, поясняет специалист.

Это может привести к тому, что не будут введены новые объекты и возможно когда-то возникнет дефицит нефти. Главный вопрос — не пересмотрят ли они обратно свои инвестпрограммы в сторону увеличения, но это зависит от того, как долго мы будем существовать в условиях низких цен. Если это продлится хотя бы полгода, то в дальнейшем мы можем увидеть некоторый разрыв в добыче — какие-то проекты не запустят и возникнет всплеск цен после окончания инвестиционного цикла. У классических месторождений цикл от принятия инвестиционного решения до выхода на промышленную добычу составляет от 4 до 7 лет. У сланцевых проектов этот срок гораздо меньше. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Сокращение инвестиций может грозить нефтяной отрасли уменьшением прироста запасов, отмечает главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Владимир Шустер. По его словам, особенно заметно это скажется в случае снижения расходов на геологоразведку.

Разведка месторождений требует значительных расходов, особенно в новых районах со сложными условиями. Сегодня все добывающие страны проводят работу на большей глубине, чем 10–20 лет назад. Такие глубины — это более сложные условия и геологоразведочных работ, и всех последующих этапов разработки месторождений. Владимир Шустер главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН

По его словам, для перезапуска остановленных проектов впоследствии потребуется гораздо больше средств, чем сэкономят компании в период сокращения затрат.

Минус две третьих

Пока заявленные предприятиями сокращения капитальных затрат в пределах $30 млрд не столь велики для мировой нефтяной отрасли, отмечают эксперты. Однако независимые оценки говорят о том, что сумма может быть гораздо больше. Так, в норвежской консалтинговой компании Rystad Energy полагают, что распространение пандемии коронавируса и последовавший за ней обвал нефтяных котировок и ценовая война нанесут серьёзный ущерб планам развития новых проектов в этом году. По мнению представителей агентства, фирмы, занимающиеся поисково-разведочными работами и добычей нефти, сократят уже одобренные проекты на $131 млрд, или на 68% в годовом выражении.

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Аналитики норвежской компании оценивают общий объём запланированных на этот год инвестиций в $190 млрд. Однако, если средняя цена за баррель марки Brent в 2020-м составит $30, предполагаемые вложения могут сократиться до $61 млрд. Из них $30 млрд пойдут на развитие континентальных проектов и $31 млрд — морских. Если средняя стоимость нефти в 2020 году составит $40 за баррель, объём инвестиций уменьшится на 57%, до $82 млрд.

Игроки, занимающиеся разведкой и добычей, должны внимательно посмотреть на уровень своих затрат и инвестиционные планы, чтобы противодействовать финансовому влиянию низких цен и пониженного спроса. Компании уже начали снижать свои ежегодные капитальные расходы на 2020 год, — заявил руководитель отдела исследований нефтесервисных услуг Rystad Energy Аудун Мартинсен.

Снижение инвестиций — это первый тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что низкие цены на нефть и отсутствие баланса на рынке ведут к ухудшению финансового состояния основных производителей, предупреждает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, это создаёт риск возникновения структурных проблем на долгосрочную перспективу.

Скорее всего, компании будут урезать вложения в технологические разработки, нефтесервисные услуги, а также в геологоразведку. Это сильно урезает потенциал для дальнейшего роста нефтедобычи основных компаний экспортёров в долгосрочной перспективе — 5–10 лет. Нефтяной спрос пока не достиг максимума и будет расти как минимум ещё 10–15 лет, и если мировые экспортёры не смогут сформировать достаточный потенциал для наращивания добычи, это может иметь негативные последствия для рынка. Тогда даже максимальная загрузка мощностей не сможет удовлетворить мировой спрос на нефть, и могут возникнуть перебои с поставками. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

По его мнению, если низкие цены простоят три года, добыча нефти может сократиться. Но если мировая экономика будет восстанавливаться в 2021 году и цены вернутся к $50 и выше, это позволит нормально работать большинству нефтепроизводителей. Пока же котировки стабильно держатся ниже $30 за баррель марки Brent.

Эксперты также уверены, что немедленного влияния на мировые цены сокращение инвестиций не окажет, ведь речь идёт о возможном снижении добычи через несколько лет. Хотя уход с рынка некоторых сланцевых проектов может отразиться на стоимости сырья уже в этом году.

Если эпидемия коронавируса закончится к концу этого года, спрос начнёт восстанавливаться. Но часть сланцевых проектов к этому времени уже уйдёт, и возможен рост цен из-за дефицита сырья. Это может произойти в конце текущего года или в начале следующего, в результате чего котировки могут подняться до уровня $70—​80 за баррель. Но это будет ненадолго, поскольку при цене выше $50 за баррель на рынок снова начнёт возвращаться сланцевая нефть, — отметил Игорь Юшков.

Удар по России

При текущих ценах на нефть российским компаниям также придётся пойти на сокращение инвестиций минимум на 10–20%, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Он заявил РИА Новости, что предприятия в РФ более устойчивы к низким ценам на нефть по сравнению с зарубежными конкурентами, но и им придётся пересмотреть программу капитальных вложений в 2,5 раза.

Anatoly Ustinenko/Global Look Press

По мнению Маринченко, в первую очередь компаниям придётся урезать необязательные расходы и передоговариваться с нефтесервисными фирмами по ставкам и условиям платежа. Эксперт Fitch также добавил, что снижение инвестиций в конечном счёте скажется на возможностях наращивать добычу.

Уменьшение вложений на 10–20% не приведёт к немедленному сокращению производства, но может нанести существенный удар по реальному сектору российской экономики в целом, считает Антон Покатович. Он поясняет, что инвестиции нефтяных компаний занимают существенное место в развитии реального сектора, и их сокращение — проблема не столько для текущей добычи, сколько для всей экономической конъюнктуры страны.

Российским компаниям, чтобы не жертвовать инвестициями и вкладываться в будущее развитие, необходимо, чтобы нефть стоила $40–45 за баррель. Такие цены мы вполне можем увидеть в конце этого года, — отметил эксперт.

Реальная переоценка капитальных программ российских компаний начнётся после того, как станет понятно, насколько коронавирус повлиял на мировой спрос, считает консультант VYGON Consulting Денис Пигарев.

У российских компаний всегда был определённый запас прочности при волатильности на рынках, поскольку падение цены на нефть сопровождается ослаблением курса рубля. Однако текущая ситуация действительно хуже, чем в 2008-м и в 2014 годах, Urals в рублях уже дешевле на 30–35%, чем в прошлом году (при средней цене $60 за баррель и курсе 60 рублей за доллар). При сохранении текущих условий в ближайшие несколько месяцев компании начнут пересматривать капитальные программы в части низкорентабельного бурения. При этом, как показали результаты инвентаризации, даже в базовом сценарии Минэкономразвития с более позитивными предпосылками около 60% запасов нефти являются нерентабельными. Денис Пигарев консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

Он напомнил, что в последние 15 лет отрасль ежегодно наращивала объём инвестиций в основной капитал, достигнув уровня в 3 трлн рублей в год, или 18% от всех инвестиций.

Снижение вложений в нефтедобычу будет иметь для нашей страны с её уровнем зависимости от продажи энергоносителей тяжёлые последствия, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.





На протяжении последних 20–30 лет вложения в разработку новых месторождений и технологий добычи ведутся недостаточными темпами. Грубо говоря, наша страна продаёт сырьё с месторождений, открытых ещё в СССР. В стране достаточно разведанных запасов, но доля легко добываемой нефти с себестоимостью $10–20 за баррель без учёта налогов постоянно снижается и сейчас составляет не более 10%. Остальное — это трудно извлекаемые запасы (ТРИЗ), где себестоимость составляет уже $30–40 за баррель. Для удешевления добычи нужны новые технологии и огромные инвестиции. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По его словам, государство пыталось стимулировать производителей на увеличение вложений в разведку и технологии путём предоставления дотаций, но это привело только к росту капитализации компаний и сверхдоходам топ-менеджмента. А между тем известно, что при недостаточном финансировании разведки и добычи наша страна пройдёт пик производства нефти уже в 2025 году, после чего его уровень сильно упадёт, предупреждает специалист.

Он считает, что Россия больше остальных государств — производителей чёрного золота пострадает от снижения инвестиций в отрасль, поскольку более 50% ВВП страны формируется за счёт нефтегазовых доходов. Менее всего это затронет США, чей ВВП получает от нефтяного производства только 7% доходов.

Государство могло бы поднять рентабельность работы нефтяных компаний, снизив налоговую нагрузку, отмечает Игорь Юшков. Однако, по его мнению, сейчас это будет сложно сделать, ведь бюджет рассчитан исходя из $42 за баррель, а цены в настоящий момент гораздо ниже. Поэтому у государства будет недостаточно денег и на уступки оно не пойдёт, уверен эксперт.