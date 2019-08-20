https://static.news.ru/photo/3f9433fc-c3e3-11e9-822b-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Внеочередное Общее собрание акционеров «Роснефти» состоится 30 сентября и пройдёт в форме заочного голосования. Темой заседания станут размер, сроки и формы выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.

Совет директоров, собравшийся 20 августа, рекомендовал установить сумму выплаты в 15 руб. 34 коп. на одну обыкновенную акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли, или 162,6 млрд рублей, сообщают в компании.

Ранее News.ru писал, что РЖД направит более 13 млрд рублей на выплату дивидендов за прошлый год. Это составляет 74% прибыли компании. В 2018 году она заработала 18 млрд рублей.