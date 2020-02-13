Крупнейший аэропорт страны планируют полностью выкупить у Росимущества акционеры Шереметьево.
В настоящее время Росимуществу принадлежит 30,46% аэропорта Шереметьево. Как
«Шереметьево холдинг» принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в последней 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга.
Ранее журнал Forbes составил рейтинг российских компаний, недвижимость которых приносит наибольший арендный доход. Лидер рейтинга не изменился — это «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В прошлом году доход их компании составил $1,6 млрд.
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