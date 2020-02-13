https://static.news.ru/photo/0845c282-4e5b-11ea-b795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейший аэропорт страны планируют полностью выкупить у Росимущества акционеры Шереметьево.

В настоящее время Росимуществу принадлежит 30,46% аэропорта Шереметьево. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, государственная структура получила заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на исполнение опциона по выкупу госпакета АО «Международный аэропорт «Шереметьево».

«Шереметьево холдинг» принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в последней 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг российских компаний, недвижимость которых приносит наибольший арендный доход. Лидер рейтинга не изменился — это «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В прошлом году доход их компании составил $1,6 млрд.