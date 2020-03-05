https://static.news.ru/photo/38a8b4ec-5ef1-11ea-a994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Аэрофлот временно приостановит рейсы из Москвы в Гонконг с 7 марта. Последний самолёт вылетит 8 марта.

«Аэрофлот» временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта (включительно), — говорится в сообщении компании.

3 марта лоукостер «Победа» заявил, что в марте—апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию из-за снижения спроса. При этом рейсы полностью не прекратятся ни на одном из действующих направлений.

Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний».

Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» терпит большие потери из-за эпидемии коронавируса. Пассажиропоток падает. Но закрыть приносящие всё меньше прибыли рейсы без последствий для бизнеса невозможно.