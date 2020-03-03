Лоукостер «Победа» в марте — апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию. Решение принято из-за снижения спроса. При этом рейсы полностью не прекратятся ни на одном из действующих направлений.
В марте по расписанию будут выполняться рейсы из Москвы в Бергамо по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям; в Тревизо и Римини — по субботам; в Рим — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям; в Пизу — по воскресеньям. Коррекция расписания на апрель уточняется, — говорится в сообщении перевозчика.
Причины снижения спроса на перелёты не уточняются.
В феврале в Италию пришла эпидемия коронавируса. Число заразившихся на 2 марта достигло 1835 человек. Инфекция унесла жизни 52 пациентов, писал NEWS.ru.
Опасная болезнь зародилась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен