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Официальный портал мэра и правительства столицы составил перечень товаров, которые пользовались наибольшим спросом за границей в 2019 году. Так, на первые две строки попали транспортные средства и электроника, произведённые в Москве.

Производимые у нас товары в прошлом году поставлялись в 186 стран. В топ-5 отраслей несырьевого неэнергетического экспорта вошли транспортные средства и их комплектующие, электроника и электротехника, оборудование, товары широкого потребления,...