https://static.news.ru/photo/49d04b0e-5cb7-11ea-9e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 1835 человек. Об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, скончались ещё 18 человек, общее число умерших достигло 52. Всего в стране выздоровели 149 пациентов.

15 из 18 смертельных случаев были зафиксированы в Ломбардии. Больше всего заражённых зафиксировано в этой северной области — 1077, отметил Боррелли. Он подчеркнул, что всего на COVID-19 было проведено 23,3 тысячи тестов, сообщает РИА Новости.

Новые случаи, которые мы обнаруживаем, — это люди, инфицированные даже неделю или две недели назад, учитывая, что инкубационный период может доходить до 12-14 дней, — заявил глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Джанни Рецца.

Он подчеркнул, что увеличение случаев заражения стало «абсолютно ожидаемым».

NEWS.ru сообщал, что ООН выделила $15 млн на борьбу с коронавирусом. В организации очень обеспокоены ростом числа случаев заболевания в Италии, Иране и Южной Корее.