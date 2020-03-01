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Центральный фонд ООН по реагированию на чрезвычайные ситуации выделил $15 млн на реализацию мер по предотвращению распространения вируса COVID-19. В организации выразили глубокую обеспокоенность резким ростом числа случаев заболевания в Италии, Иране и Южной Корее.

Деньги были переданы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Средства предполагается направить на основные мероприятия, включая мониторинг распространения коронавируса, а также расследование случаев заболевания и финансирование работы лабораторий.

Как подчеркнул заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, грант поможет «странам с хрупкой системой здравоохранения» повысить эффективность противостояния эпидемии.

Мы пока не видим доказательств того, что вирус распространяется свободно. Пока это так, у нас всё ещё есть шанс сдержать его, — цитирует представителя организации РИА Новости.

Вместе с тем Лоукок подчеркнул необходимость принятия быстрых и решительных мер для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами. Он призвал «действовать сейчас, чтобы этот вирус не подверг риску больше жизней».

Решение о выделении финансирования было озвучено на фоне решения ВОЗ повысить оценку риска распространения эпидемии в мире до «очень высокого» уровня, что является наивысшей категорией. Как писал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал политиков не жалеть деньги на борьбу с коронавирусом.