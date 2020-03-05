https://static.news.ru/photo/ac9d9252-5ed1-11ea-9d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциации туроператоров России (АТОР) зафиксировала снижение спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. Это связано с эпидемией зародившегося в Китае коронавируса.

Общий объём бронирований на всех направлениях в совокупности, включая российские массовые в организованном сегменте — Крым, Краснодарский край, — упал точно на 20–25%. Не могу говорить, сколько компаний закроется, но страдают абсолютно все, — сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.

АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний», добавила она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 20 февраля запретил гражданам Китая въезд в Россию для работы, в частных целях и для туризма. Власти Китая ограничили выезд туристов за пределы страны ещё 27 января. С 1 февраля о приостановке возможности безвизовых туров было объявлено и в России.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 95 тысяч человек. От болезни умерли 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 53 тысячам.

Ранее NEWS.ru писал, что в офисах Евросоюза в Брюсселе обнаружили первый случай коронавируса. Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что тест на инфекцию у одного из его сотрудников дал положительный результат. Это высокопоставленный чиновник, недавно вернувшийся из Италии.