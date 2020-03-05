https://static.news.ru/photo/7de13602-5ee6-11ea-bf64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» терпит большие потери из-за эпидемии коронавируса. Пассажиропоток падает. Но закрыть приносящие всё меньше прибыли рейсы без последствий для бизнеса невозможно.

Как пояснил журналистам гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев, это грозит потерей аэропортовых слотов (время прилёта и вылета самолётов, зафиксированное за конкретным перевозчиком).

Слоты — очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут, — отметил Савельев.

При этом он не исключил, что авиакомпания может сократить число рейсов в Италию.

Запрета на полёты нет. Есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. Мы мониторим фактическую загрузку. Если она начнёт падать, мы сократим количество рейсов, — сказал генеральный директор авиаперевозчика.

3 марта лоукостер «Победа» заявил, что в марте — апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию из-за снижения спроса. При этом рейсы полностью не прекратятся ни на одном из действующих направлений.

Ранее ассоциации туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний», писал NEWS.ru.

Опасная болезнь зародилась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 95 тысяч человек. От болезни умерли 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 53 тысячам.