«Аэрофлот» перенаправит часть авиапарка на курорты Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/81cb9ace-98d2-11eb-adea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» перенаправит на российские черноморские курорты часть самолётов, простаивавших из-за запрета полётов за границу. Об этом рассказал гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

По его словам, запрет на зарубежные рейсы сделал невостребованными почти 25% парка из 221 самолёта, а по итогам 2020 года чистый убыток компании составил 123 млрд рублей, сообщает РБК.

Теперь увеличится количество рейсов из Москвы на юг. Пассажиропоток будет значительно увеличен с середины июня 2021 года. В Симферополе, Анапе и Геленджике самолёты компании станут приземляться в два-четыре раза чаще. Данные направления пользуются серьёзным спросом на фоне почти полного закрытия из-за пандемии коронавируса международных полётов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян ещё в январе 2021 года предупредили о резком подорожании авиабилетов. Одни эксперты объясняют это увеличением стоимости авиатоплива и девальвацией рубля, другие — сезонным фактором. Но факт остаётся фактом: цены на билеты взлетели. Кто виноват и что делать, рассказывается в материале NEWS.ru.