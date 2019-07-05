Разгорающийся в Бразилии коррупционный скандал вокруг истории с получением Рио-де-Жанейро права проведения Олимпийских игр 2016 года докатился и до России с Украиной. Олимпийских чемпионов, членов Международного Олимпийского комитета (МОК), пловца Александра Попова и прыгуна с шестом Сергея Бубку, обвиняют в получении двух миллионов долларов за участие в схеме с «фиксированными» результатами голосования при выборах олимпийской столицы.

Кабрал сам брал и наврал?

В четверг бразильский телеканал GloboNews со ссылкой на материалы 7-го федерального суда Бразилии сообщил, что бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался в организации подкупа членов МОК для победы города на выборах столицы летних Олимпийских игр 2016 года. Взятку в размере $2 миллионов, по словам Кабрала, получили несколько членов МОК, в том числе Александр Попов, ныне входящий в Совет по физической культуре и спорту при президенте РФ, и Сергей Бубка, являющийся вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). В качестве посредника, рассказывается в материале бразильской газеты Folha De S.Paolo, Кабрал назвал экс-президента ИААФ Ламина Диака.

Эта история началась 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене, когда в финальной стадии выборов столицы Игр-2016 Рио-де-Жанейро сумел опередить Мадрид, получив 66 голосов против 32. Международный антикоррупционный портал описывает события того дня, главными действующими лицами которых, помимо Кабрала и Диака, был тогдашний президент Национальной олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман.

Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, хочу познакомить тебя с президентом ИААФ Диаком — он даст нам серьёзное преимущество», — рассказал Кабрал на заседании суда.

Также было сказано, что Диак попросил $1,5 миллиона в обмен на пять-шесть «гарантированных» голосов на выборах. Нузман, в свою очередь, пообещал поддержку членов МОК и представителей лёгкой атлетики. Согласно признанию, в общей сложности эта схема позволила «купить» девять голосов членов МОК, в том числе, Попова и Бубки. Россиянин, кстати, с 2016 года остаётся в рядах Международного олимпийского комитета лишь в качестве почётного члена, не имеющего права голоса.

Я принимал участие в голосовании, но не отдал свой голос за Рио-де-Жанейро. Пока не понимаю, что мне делать, сижу в растерянном состоянии, и не соображаю, что за ерунда происходит, — прокомментировал Попов обвинения в свой адрес информагентству РИА Новости.

Мне в это верить не хочется, но в любом случае пока это голословное обвинение, дождёмся официальной информации. МОК — это организация, которая борется за свою честь, я думаю, они досконально всё проверят и примут решение.

Вячеслав Фетисов

двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы РФ

Операция «Бесчестная игра», или Кто сдал сына Папу

«Коммерсантъ» в своё время писал, что ещё в октябре 2017 года бразильская прокуратура предъявила официальные обвинения фигурантам скандала, связанного с выборами столицы Игр-2016. Нузману инкриминировался целый ряд действий преступного характера — отмывание денег, организация преступного сообщества, нарушение законов о валютных операциях. Кроме главы бразильского НОК и Кабрала по этому делу проходили бизнесмен Артур Соарис (который и обеспечил финансовую сторону «сделки», выделив $2 миллиона), директор Олимпийского комитета Бразилии (COB) Леонардо Гринер, а также «семейка Диаков»: отец Ламине, руливший ИААФ с 1999 по 2015 год, и его сын Папа Массата, занимавший в Международной легкоатлетической федерации должность консультанта по маркетингу.

В сентябре 2017 года несколько десятков сотрудников федеральной полиции Бразилии провели обыск в доме Нузмана в Рио. Также были выписаны ордера на арест бизнесмена Артура Соариса и его делового партнёра Элиану Перейры Кавальканти. Полицейская операция носила название «Бесчестная игра».

Главу СОВ мог «сдать» Диак-старший, в отношении которого во Франции было заведено дело ещё в 2015 году. Сенегальский руководитель ИААФ подозревался в получении взяток за сокрытие положительных итогов допинг-тестов. В ходе следствия выяснилось, что деньги на счета обоих Диаков и их адвоката Хабиба Сиссе поступали и за другие услуги. За три дня до начала сессии МОК в Копенгагене $1 миллион от подконтрольной Артуру Соарису компании был зачислен на счёт Диака-младшего. А непосредственно в день выборов сын Папа получил добавку в размере $500 тысяч.

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, президент Rio 2016 Bids Карлос Нусман и мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес (слева направо)Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, президент Rio 2016 Bids Карлос Нусман и мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес (слева направо)Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильская полиция уверена, что сделку готовил и контролировал Нузман, который после обысков был арестован и, естественно, покинул пост президента COB. Бразильские СМИ уверены, что показания против Нузмана мог дать и Кабрал, которого правоохранительные органы задержали в 2016 году по делу о хищениях в нефтегазовой компании «ПетроБраз». Тогда губернатор штата Рио-де-Жанейро был приговорён к... 100 годам тюрьмы за коррупцию.

Теперь Кабрал, как сообщает сайт Русской службы «Голоса Америки», выразил желание сотрудничать со следствием и активно начал давать показания. В частности, он заявил, что о схеме «покупки» голосов на выборах столицы Игр-2016 было известно бывшим президентам Бразилии Луису Игнасио Лула да Силве и Мишелу Темеру, а также экс-мэру Рио Эдуардо Паэсу. Хотя все трое не принимали непосредственного участия в «скупке» голосов членов МОК.

«Это продолжение холодной информационной войны против российского спорта»

В показаниях Кабрала фигурировали и фамилии знаменитых экс-спортсменов из России и Украины.

Организаторы коррупционной схемы заверили меня, что Сергей Бубка получил взятку... Другой атлет, который больше не занимается спортом, но, по их словам, также получивший деньги, россиянин Александр Попов, великий мировой чемпион, — цитирует телеканал Globo заявления бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро.

Не думаю, что это опять какой-то политический заговор против нашей страны либо попытка повлиять на участие России в Олимпийских играх. Но не исключаю, что данное высказывание может являться провокацией, чтобы вывести себя из-под удара. Тяжело сейчас ответить на вопрос, брал наш представитель деньги или нет, потому что, во-первых, прошло уже очень много лет, во-вторых, момент передачи взятки — очень труднодоказуемое преступление. Если и ловят, то с поличным, — прокомментировал для «Спорт24» обвинения в адрес Попова заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев.

Что касается легендарного украинского легкоатлета Сергея Бубки, он полностью отверг все обвинения в свой адрес.

Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны бывшего губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию. Мистер Диак никогда не контактировал со мной по поводу моего голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Я дам поручение своим адвокатам использовать все имеющие в их распоряжении юридические рычаги, чтобы защитить мои права, — написал Бубка в своём Twitter-аккаунте.

МОК оперативно отреагировал на заявления Кабрала и открыл собственное расследование в отношении Попова и Бубки. Глава комиссии по этике и соответствию МОК уже связался с членами организации, против которых выдвинуты обвинения.

Доказать это практически нереально, заявление является голословным, и нам видится, что это продолжение той развязанной холодной гибридной информационной войны против российского спорта. Голосование было тайным, каких-то документальных и других доказательств у заявителя на сегодняшний день нет. Идёт давление на российский спорт, в том числе и в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Сергей Алексеев

председатель ассоциации спортивных юристов

Я знаю Александра Попова. Он очень дорожил этим местом (в МОК. — News.ru) и своей репутацией. Это я точно знаю. Он всегда таким был. Поэтому выглядит всё очень странно, — заявила в интервью Sportbox.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

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