Разгорающийся в Бразилии коррупционный скандал вокруг истории с получением Рио-де-Жанейро права проведения Олимпийских игр 2016 года докатился и до России с Украиной. Олимпийских чемпионов, членов Международного Олимпийского комитета (МОК), пловца Александра Попова и прыгуна с шестом Сергея Бубку, обвиняют в получении двух миллионов долларов за участие в схеме с «фиксированными» результатами голосования при выборах олимпийской столицы.

Кабрал сам брал и наврал?

В четверг бразильский телеканал GloboNews со ссылкой на материалы 7-го федерального суда Бразилии сообщил, что бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался в организации подкупа членов МОК для победы города на выборах столицы летних Олимпийских игр 2016 года. Взятку в размере $2 миллионов, по словам Кабрала, получили несколько членов МОК, в том числе Александр Попов, ныне входящий в Совет по физической культуре и спорту при президенте РФ, и Сергей Бубка, являющийся вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). В качестве посредника, рассказывается в материале бразильской газеты Folha De S.Paolo , Кабрал назвал экс-президента ИААФ Ламина Диака.

Эта история началась 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене, когда в финальной стадии выборов столицы Игр-2016 Рио-де-Жанейро сумел опередить Мадрид, получив 66 голосов против 32. Международный антикоррупционный портал описывает события того дня, главными действующими лицами которых, помимо Кабрала и Диака, был тогдашний президент Национальной олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман.

Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, хочу познакомить тебя с президентом ИААФ Диаком — он даст нам серьёзное преимущество», — рассказал Кабрал на заседании суда.

Также было сказано, что Диак попросил $1,5 миллиона в обмен на пять-шесть «гарантированных» голосов на выборах. Нузман, в свою очередь, пообещал поддержку членов МОК и представителей лёгкой атлетики. Согласно признанию, в общей сложности эта схема позволила «купить» девять голосов членов МОК, в том числе, Попова и Бубки. Россиянин, кстати, с 2016 года остаётся в рядах Международного олимпийского комитета лишь в качестве почётного члена, не имеющего права голоса.

Я принимал участие в голосовании, но не отдал свой голос за Рио-де-Жанейро. Пока не понимаю, что мне делать, сижу в растерянном состоянии, и не соображаю, что за ерунда происходит, — прокомментировал Попов обвинения в свой адрес информагентству РИА Новости .

Мне в это верить не хочется, но в любом случае пока это голословное обвинение, дождёмся официальной информации. МОК — это организация, которая борется за свою честь, я думаю, они досконально всё проверят и примут решение. Вячеслав Фетисов двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы РФ

Операция «Бесчестная игра», или Кто сдал сына Папу

« Коммерсантъ » в своё время писал, что ещё в октябре 2017 года бразильская прокуратура предъявила официальные обвинения фигурантам скандала, связанного с выборами столицы Игр-2016. Нузману инкриминировался целый ряд действий преступного характера — отмывание денег, организация преступного сообщества, нарушение законов о валютных операциях. Кроме главы бразильского НОК и Кабрала по этому делу проходили бизнесмен Артур Соарис (который и обеспечил финансовую сторону «сделки», выделив $2 миллиона), директор Олимпийского комитета Бразилии (COB) Леонардо Гринер, а также «семейка Диаков»: отец Ламине, руливший ИААФ с 1999 по 2015 год, и его сын Папа Массата, занимавший в Международной легкоатлетической федерации должность консультанта по маркетингу.

В сентябре 2017 года несколько десятков сотрудников федеральной полиции Бразилии провели обыск в доме Нузмана в Рио. Также были выписаны ордера на арест бизнесмена Артура Соариса и его делового партнёра Элиану Перейры Кавальканти. Полицейская операция носила название «Бесчестная игра».

Главу СОВ мог «сдать» Диак-старший, в отношении которого во Франции было заведено дело ещё в 2015 году. Сенегальский руководитель ИААФ подозревался в получении взяток за сокрытие положительных итогов допинг-тестов. В ходе следствия выяснилось, что деньги на счета обоих Диаков и их адвоката Хабиба Сиссе поступали и за другие услуги. За три дня до начала сессии МОК в Копенгагене $1 миллион от подконтрольной Артуру Соарису компании был зачислен на счёт Диака-младшего. А непосредственно в день выборов сын Папа получил добавку в размере $500 тысяч.

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, президент Rio 2016 Bids Карлос Нусман и мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес (слева направо) Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильская полиция уверена, что сделку готовил и контролировал Нузман, который после обысков был арестован и, естественно, покинул пост президента COB. Бразильские СМИ уверены, что показания против Нузмана мог дать и Кабрал, которого правоохранительные органы задержали в 2016 году по делу о хищениях в нефтегазовой компании «ПетроБраз». Тогда губернатор штата Рио-де-Жанейро был приговорён к... 100 годам тюрьмы за коррупцию.

Теперь Кабрал, как сообщает сайт Русской службы « Голоса Америки », выразил желание сотрудничать со следствием и активно начал давать показания. В частности, он заявил, что о схеме «покупки» голосов на выборах столицы Игр-2016 было известно бывшим президентам Бразилии Луису Игнасио Лула да Силве и Мишелу Темеру, а также экс-мэру Рио Эдуардо Паэсу. Хотя все трое не принимали непосредственного участия в «скупке» голосов членов МОК.

«Это продолжение холодной информационной войны против российского спорта»

В показаниях Кабрала фигурировали и фамилии знаменитых экс-спортсменов из России и Украины.

Организаторы коррупционной схемы заверили меня, что Сергей Бубка получил взятку... Другой атлет, который больше не занимается спортом, но, по их словам, также получивший деньги, россиянин Александр Попов, великий мировой чемпион, — цитирует телеканал Globo заявления бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро.

Не думаю, что это опять какой-то политический заговор против нашей страны либо попытка повлиять на участие России в Олимпийских играх. Но не исключаю, что данное высказывание может являться провокацией, чтобы вывести себя из-под удара. Тяжело сейчас ответить на вопрос, брал наш представитель деньги или нет, потому что, во-первых, прошло уже очень много лет, во-вторых, момент передачи взятки — очень труднодоказуемое преступление. Если и ловят, то с поличным, — прокомментировал для « Спорт24 » обвинения в адрес Попова заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев.

Что касается легендарного украинского легкоатлета Сергея Бубки, он полностью отверг все обвинения в свой адрес.

Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны бывшего губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию. Мистер Диак никогда не контактировал со мной по поводу моего голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Я дам поручение своим адвокатам использовать все имеющие в их распоряжении юридические рычаги, чтобы защитить мои права, — написал Бубка в своём Twitter-аккаунте.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 июля 2019 г.

МОК оперативно отреагировал на заявления Кабрала и открыл собственное расследование в отношении Попова и Бубки. Глава комиссии по этике и соответствию МОК уже связался с членами организации, против которых выдвинуты обвинения.

Доказать это практически нереально, заявление является голословным, и нам видится, что это продолжение той развязанной холодной гибридной информационной войны против российского спорта. Голосование было тайным, каких-то документальных и других доказательств у заявителя на сегодняшний день нет. Идёт давление на российский спорт, в том числе и в преддверии Олимпийских игр в Токио. Сергей Алексеев председатель ассоциации спортивных юристов