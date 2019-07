В четверг бразильский телеканал GloboNews со ссылкой на материалы 7-го федерального суда Бразилии сообщил, что бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался в организации подкупа членов МОК для победы города на выборах столицы летних Олимпийских игр 2016 года. Взятку в размере $2 миллионов, по словам Кабрала, получили несколько членов МОК, в том числе Александр Попов, ныне входящий в Совет по физической культуре и спорту при президенте РФ, и Сергей Бубка, являющийся вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). В качестве посредника, рассказывается в материале бразильской газеты Folha De S.Paolo , Кабрал назвал экс-президента ИААФ Ламина Диака.

Эта история началась 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене, когда в финальной стадии выборов столицы Игр-2016 Рио-де-Жанейро сумел опередить Мадрид, получив 66 голосов против 32. Международный антикоррупционный портал описывает события того дня, главными действующими лицами которых, помимо Кабрала и Диака, был тогдашний президент Национальной олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман.

Также было сказано, что Диак попросил $1,5 миллиона в обмен на пять-шесть «гарантированных» голосов на выборах. Нузман, в свою очередь, пообещал поддержку членов МОК и представителей лёгкой атлетики. Согласно признанию, в общей сложности эта схема позволила «купить» девять голосов членов МОК, в том числе, Попова и Бубки. Россиянин, кстати, с 2016 года остаётся в рядах Международного олимпийского комитета лишь в качестве почётного члена, не имеющего права голоса.

« Коммерсантъ » в своё время писал, что ещё в октябре 2017 года бразильская прокуратура предъявила официальные обвинения фигурантам скандала, связанного с выборами столицы Игр-2016. Нузману инкриминировался целый ряд действий преступного характера — отмывание денег, организация преступного сообщества, нарушение законов о валютных операциях. Кроме главы бразильского НОК и Кабрала по этому делу проходили бизнесмен Артур Соарис (который и обеспечил финансовую сторону «сделки», выделив $2 миллиона), директор Олимпийского комитета Бразилии (COB) Леонардо Гринер, а также «семейка Диаков»: отец Ламине, руливший ИААФ с 1999 по 2015 год, и его сын Папа Массата, занимавший в Международной легкоатлетической федерации должность консультанта по маркетингу.

В сентябре 2017 года несколько десятков сотрудников федеральной полиции Бразилии провели обыск в доме Нузмана в Рио. Также были выписаны ордера на арест бизнесмена Артура Соариса и его делового партнёра Элиану Перейры Кавальканти. Полицейская операция носила название «Бесчестная игра».

Главу СОВ мог «сдать» Диак-старший, в отношении которого во Франции было заведено дело ещё в 2015 году. Сенегальский руководитель ИААФ подозревался в получении взяток за сокрытие положительных итогов допинг-тестов. В ходе следствия выяснилось, что деньги на счета обоих Диаков и их адвоката Хабиба Сиссе поступали и за другие услуги. За три дня до начала сессии МОК в Копенгагене $1 миллион от подконтрольной Артуру Соарису компании был зачислен на счёт Диака-младшего. А непосредственно в день выборов сын Папа получил добавку в размере $500 тысяч.

Бразильская полиция уверена, что сделку готовил и контролировал Нузман, который после обысков был арестован и, естественно, покинул пост президента COB. Бразильские СМИ уверены, что показания против Нузмана мог дать и Кабрал, которого правоохранительные органы задержали в 2016 году по делу о хищениях в нефтегазовой компании «ПетроБраз». Тогда губернатор штата Рио-де-Жанейро был приговорён к... 100 годам тюрьмы за коррупцию.

Теперь Кабрал, как сообщает сайт Русской службы « Голоса Америки », выразил желание сотрудничать со следствием и активно начал давать показания. В частности, он заявил, что о схеме «покупки» голосов на выборах столицы Игр-2016 было известно бывшим президентам Бразилии Луису Игнасио Лула да Силве и Мишелу Темеру, а также экс-мэру Рио Эдуардо Паэсу. Хотя все трое не принимали непосредственного участия в «скупке» голосов членов МОК.

В показаниях Кабрала фигурировали и фамилии знаменитых экс-спортсменов из России и Украины.

Что касается легендарного украинского легкоатлета Сергея Бубки, он полностью отверг все обвинения в свой адрес.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote.