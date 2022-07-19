ВТБ запустит пилотный проект по трансграничным переводам через СБП ВТБ осенью запустит пилотный проект по трансграничным переводам физлиц через СБП

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

ВТБ планирует осенью запустить пилотный проект по трансграничным переводам физических лиц через Систему быстрых платежей, сообщил телеканалу «Россия 24» замглавы ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70% и денежные переводы по номеру телефона станут удобной альтернативой другим типам трансграничных операций.

Наши клиенты смогут отправить средства прямо в «ВТБ Онлайн», для этого потребуется только номер телефона получателя, — сказал Печатников.

Ранее крупнейшие российские банки отметили резкий рост числа и объёмов платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Россияне стали использовать этот способ как замену Apple Pay и Google Pay и чаще оплачивать им покупки.

Россельхозбанк зафиксировал увеличение таких платежей в 25 раз по сравнению с маем 2021 года, Росбанк — в 30 раз, МКБ — в 28 раз. Эксперты прогнозируют, что такой способ оплаты покупок будет продолжать набирать популярность, банки также начинают подстраивать под него программы лояльности.