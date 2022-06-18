Банки отметили резкий рост платежей по QR-кодам через СБП

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Крупнейшие российские банки в мае отметили резкий рост числа и объёмов платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Россияне стали использовать этот способ как замену Apple Pay и Google Pay и чаще оплачивать им покупки, сообщают «Известия».

Россельхозбанк зафиксировал увеличение таких платежей в 25 раз по сравнению с маем 2021 года, Росбанк — в 30 раз, МКБ — в 28 раз. Эксперты прогнозируют, что такой способ оплаты покупок будет продолжать популярность, несмотря на то, что по сравнению с Pay-сервисами занимает больше времени. Банки также начинают подстраивать программы лояльности под именно такой способ.

Наибольший прирост операций по QR-кодам через СБП произошёл в марте, когда их сумма выросла на 47% по сравнению с февралём. До этого число подобных операций повышалось в среднем на 10% в месяц. Одним из драйверов процесса является субсидирование комиссия для малого бизнеса, что делает этот способ приёма платежей бесплатным для предпринимателей. К тому же, СБП стимулирует клиентов различными дополнительными скидками и акциями.

Оплата по QR-коду стала удобнее для клиентов онлайн-магазинов. Только за первые две недели июня количество таких платежей уже превысило 40 тыс. В мае их число оказалось в 10 раз больше по сравнению с маем 2021 года.

Ранее сообщалось, что российские банки — ВТБ, ДОМ.РФ, ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС-Банк заявили о намерении запустить переводы в Белоруссию через СБП после того, как ЦБ протестирует функционал. ВТБ уже участвует в пилотировании сервиса.