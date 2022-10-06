В России на 93% выросло число попыток незаконно вывезти деньги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число попыток незаконно вывезти деньги за границу с начала частичной мобилизации выросло на 93%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы.

С 20 по 30 сентября выявлено 557 фактов незаконного перемещения денег за границу, что на 93% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Это случаи недекларирования либо недостоверного указания суммы перевозимых денег, а также нарушение запрета о вывозе больше $10 тысяч. Под последнее попало 213 нарушений — это каждый второй случай.

По результатам выявленных нарушений за последние десять дней сентября возбуждено 549 административных дел и 11 уголовных. Общая сумма нелегально вывозимых денег составила 160,5 млн рублей, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таможенная служба связывает рост числа нарушений с увеличением пассажиропотока и невозможностью осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран из-за санкций.

Основной перевозимой валютой стал российский рубль — на него приходится более 50% заведенных дел. Далее следуют евро и доллары США. Чаще всего деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан.

Эксперты считают, что фиксируемые нарушения являются результатом низкой финансовой грамотности людей и отсутствия знаний о безопасных способах перевода средств.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 31 марта объём незаконного вывоза наличных денег из России составил 104 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял 67 млн рублей. Всего за указанный период зарегистрировано 1078 фактов незаконного перемещения денег наличными в обе стороны через границу на сумму 158 млн рублей.