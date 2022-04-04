«Известия»: россияне пытались незаконно вывезти 104 млн рублей

Объём незаконного вывоза наличных денег из России в период с 24 февраля по 31 марта составил 104 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял 67 млн рублей. Всего за указанный период зарегистрировано 1078 фактов незаконного перемещения денег наличными в обе стороны через границу на сумму 158 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
За аналогичный период прошлого года
Если раньше самыми популярными направлениями для вывоза наличных были Турция, США, страны ЕС, то сейчас деньги чаще всего вывозились в Турцию, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Чаще всего наличные перевозят в багаже или одежде и не скрывают этого, но были случаи, когда деньги прятали в подкладке или под стельками сапог.
По мнению первого замглавы ФТС Олега Губайдулина, в 90% случаев деньги вывозились россиянами из опасения за свои сбережения в условиях санкционного давления на страну и обострившейся геополитической обстановки.
Также динамика роста нарушений связана со снятием антиковидных ограничений и открытием авиасообщения, — сказал представитель службы.
Ранее Банк России