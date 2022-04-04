«Известия»: россияне пытались незаконно вывезти 104 млн рублей

Объём незаконного вывоза наличных денег из России в период с 24 февраля по 31 марта составил 104 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял 67 млн рублей. Всего за указанный период зарегистрировано 1078 фактов незаконного перемещения денег наличными в обе стороны через границу на сумму 158 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

За аналогичный период прошлого года зафиксировано 815 таких случаев на сумму в 124 млн рублей. В 2020 году таких случаев было 432, объём незаконно перемещаемых средств составил 53 млн рублей. Россияне пытались незаконно вывезти деньги, не декларируя их либо превышая установленные с 2 марта лимиты. Превышение лимитов вывоза валюты свыше $10 тысяч приходится почти на каждое второе нарушение и половину указанной суммы.

Если раньше самыми популярными направлениями для вывоза наличных были Турция, США, страны ЕС, то сейчас деньги чаще всего вывозились в Турцию, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Чаще всего наличные перевозят в багаже или одежде и не скрывают этого, но были случаи, когда деньги прятали в подкладке или под стельками сапог.

По мнению первого замглавы ФТС Олега Губайдулина, в 90% случаев деньги вывозились россиянами из опасения за свои сбережения в условиях санкционного давления на страну и обострившейся геополитической обстановки.

Также динамика роста нарушений связана со снятием антиковидных ограничений и открытием авиасообщения, — сказал представитель службы.