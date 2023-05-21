Марк Цукерберг установил рекорд среди миллиардеров Bloomberg: состояние Цукерберга в этом году увеличилось на рекордные $44 млрд

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Марк Цукерберг

Состояние основателя компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в этом году увеличилось на $44 млрд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, эта цифра является рекордной по быстроте роста капитала среди миллиардеров.

Состояние Цукерберга, состоящее в основном из его доли в Meta, в этом году выросло примерно на 44 миллиарда долларов — больше, чем у кого-либо, отслеживаемого индексом миллиардеров Bloomberg, — говорится в публикации.

Как уточняют в Bloomberg, сейчас состояние Цукерберга оценивается в $89,9 млрд. В прошлом году предприниматель вложил много средств в создание собственной метавселенной, из-за чего его состояние в моменте упало более чем на $100 млрд. Сейчас он работает над созданием площадки — конкурента соцсети Twitter.

По словам основателя и управляющего партнера Grid Capital Алексея Соколова, в течение года можно хорошо заработать благодаря инвестициям на фондовом рынке. Инвесторам необходимо уметь ориентироваться на рынке, анализировать ситуацию и не поддаваться излишней панике или эйфории. При этом стопроцентной гарантии успеха быть по определению не может.