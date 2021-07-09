Эксперт посоветовал, как разбогатеть за год без усилий

В течение года можно хорошо заработать, благодаря инвестициям на фондовом рынке. Инвесторам необходимо уметь ориентироваться в рынке, анализировать ситуацию и не поддаваться излишней паники или эйфории. При этом стопроцентной гарантии успеха быть по определению не может. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий партнёр Grid Capital Алексей Соколов.

По словам эсперта, максимальную прибыль можно получить только при наличи большого стартового капитала - например, $1 млн. Те же, кто подобными суммами не располагает, могут составить грамотную финансовую стратегию, которая предполагает покупки акций компаний, имеющих перспективы роста.

При этом, важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год, - отметил Соколов.

Он также рекомендовал формировать инвестиционный портфель постепенными покупками, воздерживаясь при этом от спекуляций, поскольку долгосрочное владение активами приносит, как правило, большую прибыль.

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