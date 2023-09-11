Стало известно, что будет с курсом рубля в сентябре «БКС Мир инвестиций»: доллар до конца сентября может упасть ниже 93 руб.

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Доллар до конца сентября может упасть ниже 93 руб., евро — ниже 100 руб., а юань — до 12,5 руб., заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он также отметил, что сейчас главная задача властей — сбить ожидания дальнейшей девальвации рубля, так как именно они приводят к удорожанию товаров и услуг в России. Это позволит «не переписывать ценники снова», особенно на иностранную продукцию, добавляет экономист.

В сентябре имеющиеся факторы курса предполагают укрепление рубля. Для доллара ближайший ориентир падения — ниже 93 руб. Евро наверняка уйдет вниз под 100 руб., а юань опустится до 12,5 руб., — сказал Зельцер.

При этом юань может упасть и сильнее из-за продаж этой валюты Центробанком с 14 сентября в десятикратно усиленном режиме, говорит аналитик.

Ранее начальник отдела исследования инвестиционных стратегий брокерской компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил NEWS.ru, что в ближайший квартал доллар может опуститься до 90 руб., евро — до 95 руб., а юань — до 12 руб.

Утром 11 сентября рубль начал расти к доллару, евро и юаню. С начала дня и до момента написания материала доллар опустился к рублю на 1,26% — до 96,55 руб., евро — на 1,8%, до 103,31 руб., а юань — на 0,58%, до 13,24 руб.

Также утром помощник президента Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил журналистам, что пик ослабления рубля пройден. По словам чиновника, импорт товаров и услуг будет немного сокращаться к концу года (а это значит, что у импортеров сократится спрос на иностранную валюту, который приводил к удорожанию долларов и евро). Экспорт же, напротив, сильно увеличится, потому что цены на российскую экспортируемую нефть существенно восстановились — до $70-75 за баррель против $50-55, объяснил Орешкин.