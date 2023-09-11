Появился прогноз по ослаблению доллара к рублю «Альфа-Форекс»: в ближайшие три месяца доллар может ослабнуть до 90 рублей

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Активная фаза ослабления рубля на бирже завершилась в августе на уровнях 101,75 рубля за доллар, 111,4 рубля за евро и 13,96 рубля за юань, заявил NEWS.ru начальник отдела исследования инвестиционных стратегий брокерской компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. И теперь рубль будет укрепляться за счет роста нефтяных цен и экспортной выручки российских компаний, полагает эксперт. Он ждет, что в ближайший квартал доллар опустится до 90 рублей, евро — до 95 рублей, а юань — до 12 рублей.

Осенняя сессия может стать позитивной для рубля на фоне восстановления торгового баланса страны: средняя цена нефти Urals летом оказалась на 10–15$ выше весенних показателей, что будет способствовать росту экспортной выручки сырьевых компаний. Ближним ориентиром для роста национальной валюты в ближайшее три месяца выступают уровни в 90 рублей за доллар, 95 рублей за евро, 12 рублей за юань, — сказал Соболев.

Он также отметил, что укреплению национальной валюты способствуют и «агрессивные действия» Центробанка, который 15 августа резко повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

Утром 11 сентября рубль начал расти к доллару, евро и юаню. С начала дня и до момента написания материала доллар опустился к рублю на 1,5% — до 96,33 рубля, евро — на 1,84%, до 103,31 рубля, а юань — на 0,85%, до 13,2 рубля.

В это же время помощник президента Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил журналистам, что пик ослабления рубля пройден. По словам чиновника, импорт товаров и услуг будет немного сокращаться к концу года, и у импортеров сократится спрос на иностранную валюту, который приводил к удорожанию долларов и евро. Экспорт же, напротив, сильно увеличится, потому что цены на российскую экспортируемую нефть существенно восстановились — до $70–75 за баррель против $50–55, объяснил Орешкин.