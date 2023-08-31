Аналитик предрек рост цен на нефть до $100 после сокращения поставок РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость нефти может достигнуть $100 за баррель, когда Россия объявит о сокращении экспорта энергоносителя, заявил NEWS.ru независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов. По его словам, такой сценарий выгоден Москве, несмотря на имеющийся потолок цен на отечественное сырье в $60.

После того, как Россия объявит о сокращении поставок нефти на внешнем рынке, паритетная цена составит $90-100. Нужно понимать, что в независимости от цены, нефть все равно будет торговаться с дисконтом, поэтому, чем выше цена, тем может быть выше дисконт, — объяснил Демидов.

По его словам, сейчас многие боятся покупать российскую нефть. Даже среди дружественных стран есть те, что опасаются санкций. Другие приобретают, но обходными путями. Только вряд ли кто-то будет закупать нефть по $100 за баррель, а Россия с ее долей нефтедобычи вполне способна устроить этот скачок.

Многое будет зависеть от решения ОПЕК+, потому что при 40% добычи нефти в мире, поставки из России составляют 10%, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Джо Байден отказался от идеи снизить верхний предел цен на российскую нефть с $60 до $30 за баррель, чем подставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Требования Киева были проигнорированы как раз из-за страха перед угрозой дестабилизации всего мирового рынка энергоресурсов.