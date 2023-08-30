Байден жестко подставил Зеленского решением по российской нефти Washington Post: США не стали снижать цену на российскую нефть в угоду Украине

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден не стал снижать верхний предел цен на российскую нефть с $60 до $30 за баррель, чем жестко подставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, пишет The Washington Post. По данным издания, глава Белого дома проигнорировал требования Киева, так как их реализация могла привести к дестабилизации всего мирового рынка энергоресурсов.

Несмотря на последствия ограничения экспорта нефти, администрация Байдена сопротивляется призывам украинского правительства снизить верхний предел цен на нефть с $60 до $30 за баррель, — сообщили журналисты.

В издании объяснили, что на такое снижение Россия может ответить резким сокращением добычи нефти. Это приведет к закономерному скачку цен на энергоносители. Байден явно боится спровоцировать кризис в мировой экономике перед президентскими выборами в США, пишет The Washington Post.

Ранее отставной полковник Вооруженных сил Великобритании Ричард Кемп также заявлял, что европейские правительства рассчитывают заставить Киев пойти на сделку с Москвой, даже если это будет означать для Украины территориальные уступки. Как утверждает офицер, с этой целью используется фактор членства в Евросоюзе, хотя на самом деле Брюссель не намерен принимать республику.