Рубль опять падает: что будет с курсом дальше Эксперты объяснили, что толкает российскую валюту вниз и насколько может вырасти доллар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая неделя для рубля началась с падения. На национальную валюту давят сезонный фактор и ожидания глобального кризиса. Кажется, российская валюта исчерпала потенциал для укрепления. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, ждут плавный рост курса доллара к 70 рублям. Вместе с аналитиками объясняем, почему так происходит.

Что случилось на бирже

Рубль страдает от сильных колебаний вверх-вниз, но от рекордного июньского курса в 50,5 за доллар он уже далеко. По итогам пятничных торгов за американскую валюту давали 61,6 рубля, за евро — около 63,6 рубля.

Уже в первый час торгов понедельника российская валюта «просела» к доллару до 62,6, к евро — до 64, свидетельствуют данные МосБиржи.

На момент сдачи материала рубль снова резко укрепился до 60,5 за доллар, а к евро, наоборот, ослаб до 64,3.

Очередной этап роста доллара к рублю стартовал 27 июля, когда Федеральная резервная система (Центробанк США) подняла ключевую ставку до 2,25–2,5% годовых и тем самым сделала американскую валюту более дорогой.

Причины ослабления рубля

Поднятие ключевой ставки ФРС в борьбе с инфляцией. Когда в США идут на этот шаг, доллар дорожает к другим валютам: его становится дороже брать в кредит.

Завершение в России налогового периода, в который экспортеры активно продавали доллары за рубли, чтобы осуществить выплаты в бюджет страны. Так компании повышали спрос на рубль и, следовательно, его курс.

Сезонный фактор. За последние 25 лет рубль падал в августе 18 раз, говорят эксперты. Конец лета — время выплат дивидендов зарубежным инвесторам от владельцев бизнеса в России. А для этого российские компании покупали доллары. Кроме того, спрос на валюту растет в сезон отпусков.

Снижение цен на нефть всегда подразумевает некоторый риск девальвации рубля (чтобы экспортеры и бюджет могли получить больше рублей от ее продажи за доллары). За месяц баррель Brent подешевел с $111 до сегодняшних $99,8. Причина — выход данных о снижении ВВП США и формальном наступлении рецессии. В рецессию спрос на нефть, как ожидается, будет падать. Также на ее цену отрицательно влияют новости о возможном увеличении добычи, которое может согласовать ОПЕК+ 3 августа.

Власти РФ уже в следующем (а может, и в этом) году вернутся к механизму бюджетного правила, когда на сверхдоходы от продажи нефти и газа покупалась иностранная валюта для пополнения федеральных резервов. Эти действия повышали спрос на доллар, а следовательно, и его курс. В ожидании такого решения инвесторы могут уже сейчас покупать доллары.

Возможно, уже сейчас Минфин и госбанки закупают доллары и тем самым снижают курс рубля. И это соответствует целям властей. Ведь чем дороже доллар, тем больше рублей получит Россия от экспорта товаров за доллары.

Российские импортеры покупают доллары и восстанавливают импорт в Россию.

Как подрастет доллар

Эксперты немного разошлись в оценках, но в целом ждут дальнейшего ослабления национальной валюты — ближе к 70 рублям за доллар.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Сначала рубль может ослабеть до 63 за доллар. Но если до конца недели Минфин РФ не обнародует новые параметры для бюджетного правила, то в конце недели стоит ожидать новой фазы укрепления рубля до 59,5 за доллар. Смотреть дальше одной недели невозможно из-за тумана, за которым полная неопределенность», — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Рубль вошел в тренд постепенного ослабления. В августе вероятный основной диапазон колебаний может составить 60–65 руб. за доллар», — добавляет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Валютный коридор доллара в августе составит 65–70 руб. Но если возобновится снижение сырьевых цен, то возможно повышение и более 70 руб. Такого мнения придерживаются и большинство прогнозистов фондового рынка. И, как показывает практика, это правильная тенденция», — считает независимый финансовый консультант Анна Краснопольская.

«Доллар так или иначе должен стоить более 70 рублей — это факт. Это необходимо для российского бюджета и доходов экспортеров, которые уже серьезно снизились из-за ограничений Запада. Вероятнее всего, такой курс доллара мы увидим уже в ближайшее время, однако резких скачков не произойдет — ослабление рубля будет иметь плавный и прогнозируемый характер», — уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Доллар еще может показать максимумы к корзине мировых резервных валют, чем в моменте вызовет резкое давление на евро и иену. При этом российский рубль нагружен столькими факторами будущего ослабления, что наблюдаемый в конце июня максимум укрепления, видимо, пройден», — полагает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.