Россияне впервые задолжали по кредитным картам 1,5 трлн рублей Задолженность россиян по кредитным картам впервые в истории превысила 1,5 трлн рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В июле общая задолженность россиян по кредитным картам увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 трлн рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Одновременно с этим на 2,2% выросло число активных кредиток — сейчас на руках граждан РФ находится 52,7 млн карт, что также является историческим рекордом.

При этом эксперты отмечают, что выдачи кредитных карт в последнее время сократились. В июле количество нового «пластика» оказалось на 4,1% меньше, чем в июне. Кроме того, на 0,8% снизился средний лимит по карте, составив по итогам месяца 68,7 тысячи рублей.

Что касается «плохой» задолженности по кредитам, то она в июле увеличивалась седьмой месяц подряд и составила рекордные 185,3 млрд рублей. Однако темпы роста такой задолженности снизились — в январе рост составил 4,2%, а в июле лишь 1,1%.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2022 года россияне заказали 341 млн карт. Это рекордный прирост в выпуске «пластика» за последние 10 лет. Эксперты считают, что основными причинами такого повышения спроса стали замена «Миром» и UnionPay ушедших из России Visa и Mastercard, а также падение доходов населения — люди начали брать кредитные карты.

В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев рассказал, что уменьшить задолженность россиян по кредитам можно двумя путями. Во-первых, нужно увеличить количество рабочих мест и уровень зарплат, а во-вторых, сами банки должны избежать сложной ситуации из-за просрочек платежей от должников.