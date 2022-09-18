Россияне стали запрашивать рекордные микрозаймы Unicom: средняя запрашиваемая россиянами сумма микрозаймов достигла рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России стали запрашивать рекордные микрозаймы в августе. Их средняя сумма достигла уровня в 24,8 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование экосистемы Unicom. При этом микрофинансовые организации готовы предложить суммы втрое меньше запрашиваемых.

Средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла рекордного показателя. В августе россияне хотели получить заем в размере 24,8 тысячи рублей, — говорится в исследовании.

В марте 2022 года средний размер микрокредита составлял 16,3 тысячи рублей, в апреле резко подскочил до 23,5 тысячи рублей и затем продолжил расти. В июле он достиг 24,5 тысячи рублей.

Микрофинансовые организации в ответ на запросы предлагают около 8–9 тысяч рублей. Объясняется это желанием минимизировать риски образования «плохой задолженности».

Ранее экономист Никита Масленников рассказал, что в июне россияне взяли на 70% больше кредитов, чем в мае. Он считает, что всплеск розничного потребительского кредитования обусловлен изменениями условий по ипотеке и автокредитованию. По его мнению, в такой тенденции нет ничего необычного, так как люди традиционно берут больше кредитов летом.