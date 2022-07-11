Экономист объяснил, почему россияне стали чаще брать кредиты Экономист Масленников: россияне стали чаще брать кредиты в июне из-за условий по ипотеке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июне россияне взяли на 70% больше кредитов, чем в мае, экономист Никита Масленников считает, что всплеск розничного потребительского кредитования обусловлен изменениями условий по ипотеке и автокредитованию. По его мнению, в такой тенденции нет ничего необычного, так как люди традиционно берут больше кредитов летом, пишет АБН.

Подскок уровня кредитования происходит каждое лето, в этом нет ничего необычного, — подчеркнул Масленников.

Экономист посоветовал россиянам, которые хотят получить долгосрочный кредит, дождаться следующего заседания Центробанка, на котором, предположительно, могут понизить ключевую ставку.

ЦБ уже неоднократно подтверждал, что имеет пространство для понижения ключевой ставки. В целом, по прогнозам экспертов, к концу года показатель достигнет 8,25%, — заверил специалист.

Он убежден, что в случае крайней необходимости граждане могут воспользоваться услугами микрозаймовых организаций.

Ранее крупные российские банки начали снижать кредитные ставки для граждан РФ. Рекордные сокращения прошли с 30 июня по 7 июля. Таким образом, средняя ставка по потребительским кредитам упала на 3,93%, остановившись на показателе 18,66% годовых. Стоимость необеспеченных кредитов (долгов) в среднем упала на 4,26%, дойдя до отметки в 19,5% годовых. Также снизилась ставка в сегменте залоговых кредитов до 16,35% годовых.